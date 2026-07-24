Informations pratiques

Marsac

Soirée Bistrot d’Autrefois

25 Avenue du Limousin Marsac Creuse

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 19:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Et si on remettait l’ambiance des bistrots d’autrefois à l’honneur ?

Le Restaurant l’O à la Bouche vous invite à une soirée placée sous le signe de la convivialité, des chansons françaises et des bons plats.

JP Music vous fera revivre les grands classiques de la chanson française, avec un détour par les années 80.

Bref, une ambiance conviviale, entre accordéon, bistrot d’autrefois et chansons que tout le monde connaît.

Menu du terroir à 15 €uros Terrine de campagne et Fondu creusois,

Les places étant limitées, pensez à réserver dès maintenant au 05 55 61 08 87 ! .

25 Avenue du Limousin Marsac 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 61 08 87

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English : Soirée Bistrot d’Autrefois

L’événement Soirée Bistrot d’Autrefois Marsac a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Monts et Rivières Ouest Creuse