Grave’side présente « De Thônex à Madagascar », Place de Graveson, Genève

Grave’side présente « De Thônex à Madagascar » Samedi 12 septembre, 19h30 Place de Graveson

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-12T19:30:00+02:00 – 2026-09-12T21:30:00+02:00

Fin : 2026-09-12T19:30:00+02:00 – 2026-09-12T21:30:00+02:00

Des films cultes, des comédies, des classiques et bien plus encore… à découvrir gratuitement dans des lieux uniques de notre ville.

Découvrez le film documentaire réalisé par l’association Grave’Side Family : De Thônex à Madagascar. Ne manquez pas le film qui retrace cette aventure humaine, mêlant jeunesse, solidarité et l’engagement remarquable de nos jeunes Thônésiens !

Pendant une année, l’association Grave’Side Family s’est mobilisée sur tout le territoire communal pour réunir les fonds nécessaires à la réalisation d’un projet hors du commun : organiser un voyage solidaire à Madagascar.

En septembre 2025, quinze jeunes Thônésiens ont relevé le défi en s’envolant pour Ambohimanatrika, où ils ont contribué à la construction d’un réseau d’eau au coeur du village.

Petite restauration sur place

Place de Graveson

Samedi 12 septembre

⏰ Dès 19h30, projection à 20h30

Tout public

Gratuit

Place de Graveson Place de Graveson, 1226 Thônex Genève 1226 Genève

Cet été encore, préparez-vous à vivre une expérience cinématographique unique sous les étoiles !

Juliette Mauler