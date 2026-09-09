Gredinerie Littéraire Rue des Orfèvres Fontenay-le-Comte

Informations pratiques

Fontenay-le-Comte

Gredinerie Littéraire

Rue des Orfèvres Médiathèque Jim- Dandurand Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-09 20:00:00

fin : 2026-09-09 21:45:00

Date(s) :

2026-09-09

Devenez bibliothécaire le temps d’une soirée et participer aux acquisitions de la médiathèque

La rentrée littéraire est un moment fort du monde de l’édition française. Plus de 450 romans vont se presser sur les étals des librairies… Que de choix…Et si, vous deveniez bibliothécaire le temps d’une soirée et participiez au choix d’acquisitions de la médiathèque ?

50 livres ont été selectionnés et vous seront présentés par la librairie Florilège et les bibliothécaires. Ensemble, vous devrez choisir les 40 livres qui intégreront les rayonnages de la médiathèque en septembre. .

Rue des Orfèvres Médiathèque Jim- Dandurand Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 51 15 98

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Become a librarian for an evening and help with acquisitions at the media library

L’événement Gredinerie Littéraire Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin