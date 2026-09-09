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AGENDA · Fontenay-le-Comte

Gredinerie Littéraire Rue des Orfèvres Fontenay-le-Comte

mercredi 9 septembre 2026 · Rue des Orfèvres · Fontenay-le-Comte

Informations pratiques

Début
mercredi 9 septembre 2026
Fin
mercredi 9 septembre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Rue des Orfèvres
Adresse
Médiathèque Jim- Dandurand
Ville
85200 Fontenay-le-Comte
Département
Vendée
Tarif

Fontenay-le-Comte

Gredinerie Littéraire

Rue des Orfèvres Médiathèque Jim- Dandurand Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09 20:00:00
fin : 2026-09-09 21:45:00

Date(s) :
2026-09-09

Devenez bibliothécaire le temps d’une soirée et participer aux acquisitions de la médiathèque
La rentrée littéraire est un moment fort du monde de l’édition française. Plus de 450 romans vont se presser sur les étals des librairies… Que de choix…Et si, vous deveniez bibliothécaire le temps d’une soirée et participiez au choix d’acquisitions de la médiathèque ?
50 livres ont été selectionnés et vous seront présentés par la librairie Florilège et les bibliothécaires. Ensemble, vous devrez choisir les 40 livres qui intégreront les rayonnages de la médiathèque en septembre.   .

Rue des Orfèvres Médiathèque Jim- Dandurand Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 51 15 98 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Become a librarian for an evening and help with acquisitions at the media library

L’événement Gredinerie Littéraire Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin

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