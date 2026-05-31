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Green Line Marching Band, Avenue Henri-Barbusse, Villeurbanne

Green Line Marching Band, Avenue Henri-Barbusse, Villeurbanne

Green Line Marching Band, Avenue Henri-Barbusse, Villeurbanne samedi 20 juin 2026.

Lieu : Avenue Henri-Barbusse

Adresse : Avenue Henri-Barbusse 69100 Villeurbanne

Ville : 69100 Villeurbanne

Département : Métropole de Lyon

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Green Line Marching Band Samedi 20 juin, 18h00 Avenue Henri-Barbusse Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-20T18:00:00+02:00 – 2026-06-20T19:00:00+02:00
Fin : 2026-06-20T18:00:00+02:00 – 2026-06-20T19:00:00+02:00

Prenez la crème anglaise de la scène nantaise, soit un échantillon des groupes Von Pariahs, French Cowboy, BL2OM, Blond Neil Young et Albinos Congos. Mélangez-les, habillez-les en pom-pom boys et faites-les déambuler dans les rues. Vous obtenez une géniale fanfare rock mobile qui explose les standards pop !

Tout public

Avenue Henri-Barbusse Avenue Henri-Barbusse 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Gratte-Ciel Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes
Prenez la crème anglaise de la scène nantaise. Habillez-les en pom-pom boys et faites-les déambuler dans les rues. Vous obtenez une géniale fanfare rock !

© Gregg Brehin

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