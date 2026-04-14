GREEN Market, marché 100% végétal, place Nansouty, Bordeaux
GREEN Market, marché 100% végétal, place Nansouty, Bordeaux dimanche 19 avril 2026.
GREEN Market, marché 100% végétal Dimanche 19 avril, 09h30 place Nansouty Gironde
entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-19T09:30:00+02:00 – 2026-04-19T14:30:00+02:00
Fin : 2026-04-19T09:30:00+02:00 – 2026-04-19T14:30:00+02:00
Marché de petits producteurs locaux – 100% végétal
➡️ Espace abrité pour détente et restauration sur place
Table de dons de graines et boutures
Réservations sur la boutique en ligne : https://coopcircuits.fr/greenmarket/shop
Tombola gratuite sur place
Ambiance musicale
place Nansouty place nansouty Bordeaux 33800 Nansouty – Saint-Genès Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://coopcircuits.fr/greenmarket/shop »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/events/1397135855781232/ »}] [{« link »: « https://coopcircuits.fr/greenmarket/shop »}]
Évènement festif : marché de petits producteurs locaux, don de graines et boutures, tombola gratuite,… marché de producteurs vegan
green market
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