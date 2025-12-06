Greg Duth : Coquilles Théâtre 100 Noms Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-20 21:15 – 22:25

Gratuit : non 14 € à 26 € 14 € à 26 € Réservations :theatre100noms.comà la billetterie du Théâtre 100 Noms (mercredi au samedi de 16h à 18h)02 28 200 100 ou billetterie@theatre100noms.com Tout public

On ne fait pas de bonnes vannes sans casser des œufs. Voici la description détaillée du spectacle : Il n’allait pas faire la description détaillée du spectacle. Personne ne lisait les descriptions. Si vous avez cliqué sur une affiche avec œuf au plat, c’est que vous avez déjà décidé de venir, ou alors vous avez une dalle de poney. Dans les deux cas, il savait qu’il était inutile d’essayer de vous convaincre qu’il était encore plus marrant en vrai, que ce spectacle était différent chaque soir car les sketchs étaient tirés au sort par le public, et qu’il faisait du stand-up, des personnages et bien d’autres choses encore… Il espérait que les “…” éveilleraient votre curiosité. de et par Greg Duth Durée : 1h10

Théâtre 100 Noms Île de Nantes Nantes 44200

