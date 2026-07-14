GRENADE, SECRETS DE BASTIDE OFFICE DE TOURISME Grenade

Informations pratiques

Grenade

GRENADE, SECRETS DE BASTIDE

OFFICE DE TOURISME 38 Rue Victor Hugo Grenade Haute-Garonne

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Sur les traces du passé !

Partez à la découverte de Grenade et des secrets de sa Bastide, lors d’une visite originale et immersive, menée par la Guide-conférencière de l’Office de Tourisme des Hauts Tolosans.

Une expérience idéale pour (re)découvrir les incontournables, autrement.

Grâce au prêt d’une tablette par personne, couple ou famille, accédez à des contenus vidéos captivants, qui révèlent l’envers du décor :

Explorez l’intérieur de la halle ; Admirez le clocher de l’église ; Laissez-vous surprendre par des vues inédites des toits de la Bastide.

Entre patrimoine et anecdotes passionnantes, vivez une visite interactive qui vous plonge au cœur de l’histoire de Grenade, et de ses trésors cachés.

Prêt d’une tablette pour le visionnage des vidéos. Dépôt d’une pièce d’identité. Une tablette par personne ou couple ou famille. Nombre de places limité.

Dates à venir le 24, 29 juillet et le 5, 12, 19 et 25 août. 5 .

OFFICE DE TOURISME 38 Rue Victor Hugo Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 82 93 85 tourisme@hautstolosans.fr

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English :

In the footsteps of the past!

Discover Grenade and the secrets of its Bastide town, on an original, immersive tour led by the Hauts Tolosans Tourist Office?s guide-lecturer.

L’événement GRENADE, SECRETS DE BASTIDE Grenade a été mis à jour le 2026-05-27 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE