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Grenier des Halles Ouikenne à Pôris ! Vézelise

Grenier des Halles Ouikenne à Pôris ! Vézelise

Grenier des Halles Ouikenne à Pôris ! Vézelise samedi 30 mai 2026.

Adresse : 20 Place de l'Hôtel de Ville

Ville : 54330 Vézelise

Département : Meurthe-et-Moselle

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 8 Tarif réduit

Vézelise

Grenier des Halles Ouikenne à Pôris !

20 Place de l’Hôtel de Ville Vézelise Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
8
Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-30 20:30:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

Les Tantans
Mise en scène par Fabrice Colombero
Reservation conseilléeTout public
8  .

20 Place de l’Hôtel de Ville Vézelise 54330 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 25 08 64  grenierdeshalles@gmail.com

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English :

The Tantans
Directed by Fabrice Colombero
Reservation recommended

L’événement Grenier des Halles Ouikenne à Pôris ! Vézelise a été mis à jour le 2026-05-05 par OT DU PAYS DU SAINTOIS

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