Vézelise

Grenier des Halles Ouikenne à Pôris !

20 Place de l’Hôtel de Ville Vézelise Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

8

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-30 20:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Les Tantans

Mise en scène par Fabrice Colombero

Reservation conseilléeTout public

8 .

20 Place de l’Hôtel de Ville Vézelise 54330 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 25 08 64 grenierdeshalles@gmail.com

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English :

The Tantans

Directed by Fabrice Colombero

Reservation recommended

L’événement Grenier des Halles Ouikenne à Pôris ! Vézelise a été mis à jour le 2026-05-05 par OT DU PAYS DU SAINTOIS