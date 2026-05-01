Grenier des Halles Ouikenne à Pôris ! Vézelise
Grenier des Halles Ouikenne à Pôris ! Vézelise samedi 30 mai 2026.
Vézelise
Grenier des Halles Ouikenne à Pôris !
20 Place de l’Hôtel de Ville Vézelise Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
8
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-30 20:30:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Les Tantans
Mise en scène par Fabrice Colombero
Reservation conseilléeTout public
8 .
20 Place de l’Hôtel de Ville Vézelise 54330 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 25 08 64 grenierdeshalles@gmail.com
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English :
The Tantans
Directed by Fabrice Colombero
Reservation recommended
L’événement Grenier des Halles Ouikenne à Pôris ! Vézelise a été mis à jour le 2026-05-05 par OT DU PAYS DU SAINTOIS
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