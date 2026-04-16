Vézelise

La fête de l’agriculture bio

20 Pl. de l’Hotel de Ville Vézelise Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

La fête sur l’agriculture bio, c’est quoi?

C’est une fête agricole avant tout, avec des agriculteurs qui mettent en avant une production plus saine, plus juste et meilleure pour notre santé.

15 associations et partenaires agricoles, des expositions, une restauration et une buvette, un marché de producteurs locaux BIO toute la journée, des concerts, un collectif d’artisans d’art, une mini ferme et une animation toute la journée autour de la BIODIVERSITÉ.Tout public

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20 Pl. de l’Hotel de Ville Vézelise 54330 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 7 68 20 71 74 gab54@biograndest.org

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English :

What is the organic farming festival?

First and foremost, it’s an agricultural festival, with farmers promoting healthier, fairer production that’s better for our health.

15 agricultural associations and partners, exhibitions, catering and refreshments, an all-day market of local ORGANIC producers, concerts, an arts and crafts collective, a mini-farm and all-day events focusing on BIODIVERSITY.

L’événement La fête de l’agriculture bio Vézelise a été mis à jour le 2026-04-16 par OT DU PAYS DU SAINTOIS