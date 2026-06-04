Saint-Cyr

Grillades de cerf

Sous la halle près de l’église Saint-Cyr Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 12:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Amateur de viande de gibier, venez déguster lors d’un repas convivial des grillades de cerf. N’oubliez pas vos couverts et vos assiettes ! .

Sous la halle près de l’église Saint-Cyr 87310 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 13 22 22

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English : Grillades de cerf

L’événement Grillades de cerf Saint-Cyr a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Ouest Limousin