Grillades de cerf Saint-Cyr
Grillades de cerf Saint-Cyr samedi 4 juillet 2026.
Saint-Cyr
Grillades de cerf
Sous la halle près de l’église Saint-Cyr Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 12:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Amateur de viande de gibier, venez déguster lors d’un repas convivial des grillades de cerf. N’oubliez pas vos couverts et vos assiettes ! .
Sous la halle près de l’église Saint-Cyr 87310 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 13 22 22
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English : Grillades de cerf
L’événement Grillades de cerf Saint-Cyr a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Ouest Limousin
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