GRINDHOUSE PARADISE AMERICAN COSMOGRAPH Toulouse
GRINDHOUSE PARADISE AMERICAN COSMOGRAPH Toulouse mercredi 22 avril 2026.
Toulouse
GRINDHOUSE PARADISE
AMERICAN COSMOGRAPH 24 Rue Montardy Toulouse Haute-Garonne
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-22
La saga Grindhouse Paradise continue ! Le festival revient hanter votre mois d’avril dans une ambiance organique à mi-chemin entre l’horreur et le western. Avis aux amateurs de cinéma fantastique ce festival est fait pour vous !
Une petite bombe d’ozempic body horror, des Avengers sud-coréens au grand cœur, un plat de kung-fu alla romana, une célébration antifa pulp hautement cathartique, le concierge mutant le plus cool de la Terre, un cri de rage māori ou encore un hommage rétro kitsch au tokusatsu 70’s la programmation de l’Épisode 7 du Grindhouse Paradise vous réserve de beaux morceaux de bravoure !
Passez absolument par le Village Festival ! À seulement deux minutes à pied du Cosmo, cet espace chaleureux installé à l’Espace Duranti, est un peu le Hobbitebourg du festival un lieu pensé pour que vous vous y sentiez comme à la maison.
Vous pourrez vous y retrouver pour souffler entre deux projections, vous rafraîchir avec quelques coupes de sang houblonnées, ou reprendre des forces autour de hot-dogs (promis, sans viande canine). Et avec un peu de chance, vous tomberez aussi sur des animations rétro-futuristes pleines d’humour, ou croiserez les invités et les organisateurs du festival, toujours partants pour échanger.
Horaires
Mercredi 22/04 15h–22h
Jeudi 23/04 15h–22h
Vendredi 24/04 15h–23h
Samedi 25/04 15h–00h
Dimanche 26/04 15h–23h
Retrouvez la programmation complète et les infos pratiques sur le site internet du festival. .
AMERICAN COSMOGRAPH 24 Rue Montardy Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie info@grindhouseparadise.fr
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English :
The Grindhouse Paradise saga continues! The festival returns to haunt your April with an organic atmosphere halfway between horror and western. If you’re a fan of fantastic cinema, this is the festival for you!
L’événement GRINDHOUSE PARADISE Toulouse a été mis à jour le 2026-04-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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