GRINDHOUSE PARADISE AMERICAN COSMOGRAPH Toulouse

Toulouse

GRINDHOUSE PARADISE

AMERICAN COSMOGRAPH 24 Rue Montardy Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-22

La saga Grindhouse Paradise continue ! Le festival revient hanter votre mois d’avril dans une ambiance organique à mi-chemin entre l’horreur et le western. Avis aux amateurs de cinéma fantastique ce festival est fait pour vous !

Une petite bombe d’ozempic body horror, des Avengers sud-coréens au grand cœur, un plat de kung-fu alla romana, une célébration antifa pulp hautement cathartique, le concierge mutant le plus cool de la Terre, un cri de rage māori ou encore un hommage rétro kitsch au tokusatsu 70’s la programmation de l’Épisode 7 du Grindhouse Paradise vous réserve de beaux morceaux de bravoure !

Passez absolument par le Village Festival ! À seulement deux minutes à pied du Cosmo, cet espace chaleureux installé à l’Espace Duranti, est un peu le Hobbitebourg du festival un lieu pensé pour que vous vous y sentiez comme à la maison.

Vous pourrez vous y retrouver pour souffler entre deux projections, vous rafraîchir avec quelques coupes de sang houblonnées, ou reprendre des forces autour de hot-dogs (promis, sans viande canine). Et avec un peu de chance, vous tomberez aussi sur des animations rétro-futuristes pleines d’humour, ou croiserez les invités et les organisateurs du festival, toujours partants pour échanger.

Horaires

Mercredi 22/04 15h–22h

Jeudi 23/04 15h–22h

Vendredi 24/04 15h–23h

Samedi 25/04 15h–00h

Dimanche 26/04 15h–23h

Retrouvez la programmation complète et les infos pratiques sur le site internet du festival. .

AMERICAN COSMOGRAPH 24 Rue Montardy Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie info@grindhouseparadise.fr

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English :

The Grindhouse Paradise saga continues! The festival returns to haunt your April with an organic atmosphere halfway between horror and western. If you’re a fan of fantastic cinema, this is the festival for you!

L’événement GRINDHOUSE PARADISE Toulouse a été mis à jour le 2026-04-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE