Groove ! strings and drums Place de la Comédie Lyon 1er Arrondissement

Lyon 1er Arrondissement

Groove ! strings and drums

Place de la Comédie Opéra de Lyon Lyon 1er Arrondissement Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03 19:00:00

fin : 2026-06-04

Date(s) :

2026-06-03

Les musiciens et musiciennes de l’Orchestre, ainsi que les artistes des Chœurs de l’Opéra de Lyon se retrouvent pour un cycle de concerts de musique de chambre.

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Place de la Comédie Opéra de Lyon Lyon 1er Arrondissement 69001 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 69 85 54 54 contact@opera-lyon.com

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English : Groove ! strings and drums

The musicians of the Orchestra, as well as the artists of the Lyon Opera Choir, come together for a series of chamber music concerts. A perfect opportunity to discover works in a more intimate setting.

L’événement Groove ! strings and drums Lyon 1er Arrondissement a été mis à jour le 2025-11-27 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme