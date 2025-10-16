La Cabane Musée des Beaux-Arts Lyon 1er Arrondissement

La Cabane

Musée des Beaux-Arts
20 place des Terreaux
Lyon 1er Arrondissement
Rhône

Tarif : 8 EUR

Date :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-30 18:00:00

Date(s) :

2026-05-30

La Cabane, un espace convivial, ludique, créatif perché au sommet du musée. Ce printemps, un espace de jeu, de lecture et de créativité ouvre au 2e étage du musée.

Bienvenue pour une escapade nature au cœur du musée !

Musée des Beaux-Arts
20 place des Terreaux
Lyon 1er Arrondissement
69001 Rhône
Auvergne-Rhône-Alpes
+33 4 72 10 17 40

English :

La Cabane, a friendly, playful, creative space perched atop the museum. This spring, a space for play, reading and creativity opens on the 2nd floor of the museum.

Welcome to a nature getaway in the heart of the museum!

