UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Cravanche

Grotte de Cravanche Cravanche

dimanche 20 septembre 2026 · Cravanche

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
14:30:00
Ville
90300 Cravanche
Département
Territoire de Belfort
Tarif
Gratuit Gratuit

Cravanche

Grotte de Cravanche

Cravanche Territoire de Belfort

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:30:00
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

Révélée par hasard en 1876, découvrez l’univers minéral de cette cavité naturelle et ses occupants d’hier et d’aujourd’hui.
À partir de 8 ans Prévoir chaussures et vêtements adaptés.
Sur réservation   .

Cravanche 90300 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Grotte de Cravanche

L’événement Grotte de Cravanche Cravanche a été mis à jour le 2026-08-31 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)

À voir aussi à Cravanche (Territoire de Belfort)