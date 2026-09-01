Groupe de parole accueillir le deuil Jardin public Cozes
mardi 22 septembre 2026 · Jardin public · Cozes
Informations pratiques
Cozes
Groupe de parole accueillir le deuil
Jardin public Centre socio culturel Cozes Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-22 14:00:00
fin : 2026-09-22
Date(s) :
2026-09-22 2026-12-08
Accueillir le deuil, groupe de parole animé par une praticienne spécialisée.
.
Jardin public Centre socio culturel Cozes 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 90 95 47
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English :
Coping with Grief, a support group led by a specialized practitioner.
L’événement Groupe de parole accueillir le deuil Cozes a été mis à jour le 2026-08-24 par Royan Atlantique
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