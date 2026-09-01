Groupe de parole accueillir le deuil Jardin public Cozes

Informations pratiques

Cozes

Groupe de parole accueillir le deuil

Jardin public Centre socio culturel Cozes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-22 14:00:00

fin : 2026-09-22

Date(s) :

2026-09-22 2026-12-08

Accueillir le deuil, groupe de parole animé par une praticienne spécialisée.

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Jardin public Centre socio culturel Cozes 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 90 95 47

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English :

Coping with Grief, a support group led by a specialized practitioner.

L’événement Groupe de parole accueillir le deuil Cozes a été mis à jour le 2026-08-24 par Royan Atlantique