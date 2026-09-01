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AGENDA · Cozes

Groupe de parole accueillir le deuil Jardin public Cozes

mardi 22 septembre 2026 · Jardin public · Cozes

Informations pratiques

Début
mardi 22 septembre 2026
Fin
mardi 22 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Jardin public
Adresse
Centre socio culturel
Ville
17120 Cozes
Département
Charente-Maritime
Tarif

Cozes

Groupe de parole accueillir le deuil

Jardin public Centre socio culturel Cozes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-22 14:00:00
fin : 2026-09-22

Date(s) :
2026-09-22 2026-12-08

Accueillir le deuil, groupe de parole animé par une praticienne spécialisée.
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Jardin public Centre socio culturel Cozes 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 90 95 47 

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English :

Coping with Grief, a support group led by a specialized practitioner.

L’événement Groupe de parole accueillir le deuil Cozes a été mis à jour le 2026-08-24 par Royan Atlantique

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