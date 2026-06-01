Groupe musical Leopold Band, Place de la salle des fêtes de Fresse, Fresse
Groupe musical Leopold Band, Place de la salle des fêtes de Fresse, Fresse dimanche 21 juin 2026.
Groupe musical Leopold Band Dimanche 21 juin, 19h30 Place de la salle des fêtes de Fresse Haute-Saône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T19:30:00+02:00 – 2026-06-21T20:30:00+02:00
Fin : 2026-06-21T19:30:00+02:00 – 2026-06-21T20:30:00+02:00
Pop musique des années 80 et chansons françaises
Place de la salle des fêtes de Fresse Fresse Fresse 70270 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté
Pop musique des années 80 et chansons françaises
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