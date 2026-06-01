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Groupe musical Leopold Band, Place de la salle des fêtes de Fresse, Fresse

Groupe musical Leopold Band, Place de la salle des fêtes de Fresse, Fresse

Groupe musical Leopold Band, Place de la salle des fêtes de Fresse, Fresse dimanche 21 juin 2026.

Lieu : Place de la salle des fêtes de Fresse

Adresse : Fresse

Ville : 70270 Fresse

Département : Haute-Saône

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Groupe musical Leopold Band Dimanche 21 juin, 19h30 Place de la salle des fêtes de Fresse Haute-Saône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T19:30:00+02:00 – 2026-06-21T20:30:00+02:00
Fin : 2026-06-21T19:30:00+02:00 – 2026-06-21T20:30:00+02:00

Pop musique des années 80 et chansons françaises

Place de la salle des fêtes de Fresse Fresse Fresse 70270 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté
Pop musique des années 80 et chansons françaises

©ministère de la Culture

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