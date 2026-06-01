Groupe musical Leopold Band, Place de la salle des fêtes de Fresse, Fresse

Groupe musical Leopold Band Dimanche 21 juin, 19h30 Place de la salle des fêtes de Fresse Haute-Saône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T19:30:00+02:00 – 2026-06-21T20:30:00+02:00

Fin : 2026-06-21T19:30:00+02:00 – 2026-06-21T20:30:00+02:00

Pop musique des années 80 et chansons françaises

Place de la salle des fêtes de Fresse Fresse Fresse 70270 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

Pop musique des années 80 et chansons françaises

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