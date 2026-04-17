Groupe Vocal Schnocks à Verzé Salle Polyvalente Verzé
Groupe Vocal Schnocks à Verzé Salle Polyvalente Verzé vendredi 17 avril 2026.
Verzé
Groupe Vocal Schnocks à Verzé
Salle Polyvalente 122 Route de la Roche-Vineuse Verzé Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 20:30:00
fin : 2026-04-17 22:00:00
Date(s) :
2026-04-17
Les 14 chanteurs du groupe vocal SCHNOCKS viennent du Petit Chêne Théâtre de Cluny. Ils proposent un répertoire éclectique mêlant sans complexe des titres très chanson française de Brassens, Anne Sylvestre, Renaud, Ricet Berrier à des morceaux beaucoup plus pop d’Aurora, Pomme, Clara Yse, Zaho de Sagazan, les Beach-boys. On pourra écouter aussi un peu de country avec Crosby, Stills and Nash, Emmilou Harris et tenter de comprendre un texte fou et surréaliste de Brigitte Fontaine. Il y aura de l’humour, de l’émotion et de l’engagement dans ce nouveau set et cette nouvelle mise en scène 2026. Les choristes seront soutenus par une guitare, un violon, des percus et un accordéon diatonique. L’ambiance sera certainement des plus festives pour ce beau spectacle proposé par le Foyer Rural de Verzé.
Entrée libre, un chapeau pour les artistes. .
Salle Polyvalente 122 Route de la Roche-Vineuse Verzé 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 12 22 82 50 le.cric@laposte.net
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English : Groupe Vocal Schnocks à Verzé
L’événement Groupe Vocal Schnocks à Verzé Verzé a été mis à jour le 2026-04-09 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès
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