Grupo Corpo, Olympia, Arcachon, Arcachon
vendredi 2 avril 2027 · Olympia, Arcachon · Arcachon
Informations pratiques
Grupo Corpo Vendredi 2 avril 2027, 20h30 Olympia, Arcachon Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-04-02T20:30:00+02:00 – 2027-04-02T21:45:00+02:00
Fin : 2027-04-02T20:30:00+02:00 – 2027-04-02T21:45:00+02:00
Danse
Pour célébrer son cinquantième anniversaire, la compagnie brésilienne présente Gira, chorégraphiée par son fondateur Rodrigo Pederneiras. Inspirée des rituels afro‑brésiliens sur une musique jazz afro-punk de Metá Metá, la pièce laisse place à une danse tribale qui va jusqu’à la transe. Piracema désigne la migration des poissons vers les sources des rivières pour se reproduire. Un phénomène qui inspire la scénographie du spectacle – 82 000 couvercles de boîtes de sardines – mais qui symbolise surtout le geste chorégraphique dans lequel le Grupo Corpo inscrit son 50e anniversaire : un retour aux sources pour mieux se réinventer.
Programme
Rodrigo Pederneiras et Cassi Abranches, Piracema, création française
Rodrigo Pederneiras, Gira
Coréalisation Théâtre Olympia, Arcachon, scène conventionnée d’intérêt national, Opéra National de Bordeaux
Olympia, Arcachon 21 Avenue du Général de Gaulle, 33120 Arcachon Arcachon 33120 Ville d’Été Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-bordeaux.com/event/692173-grupo-corpo »}] [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/danse-grupo-corpo-87661 »}]
Une programmation Opéra National de Bordeaux Danse
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