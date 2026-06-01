Gués et chemins creux dans le bocage – Les chemins millénaires, 85390 TALLUD-SAINTE-GEMME, Tallud-Sainte-Gemme

Gués et chemins creux dans le bocage – Les chemins millénaires 27 et 28 juin 85390 TALLUD-SAINTE-GEMME Vendée

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T13:45:00+02:00 – 2026-06-27T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T13:45:00+02:00 – 2026-06-28T17:00:00+02:00

Gués et chemins creux dans le Bocage

Balades samedi 27 et dimanche 28 juin au départ du Paliron au Tallud-Sainte-Gemme vers les gués en pierre avec ses planches et chemins commentée par Louis Cazaubon historien des chemins creux de Vendée.

Chemins millénaires à La Vieille Bruyère

Venez découvrir à la Vieille Bruyère ces chemins millénaires chargés d’histoire avec Louis Cazaubon et Pierre Coutansais pour une immersion totale dans le temps avec la vie du Bocage, évocation en patois Vendéen lors de la descente vers le gué en planches.

85390 TALLUD-SAINTE-GEMME LE PALIRON Tallud-Sainte-Gemme 85390 Vendée Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « serullaz-mpf85@orange.fr »}]

Balade dans les chemins creux et gués du bocage gués chemins

SERULLAZ Patricia MPF85