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Gués et chemins creux dans le bocage – Les chemins millénaires, 85390 TALLUD-SAINTE-GEMME, Tallud-Sainte-Gemme

Gués et chemins creux dans le bocage – Les chemins millénaires, 85390 TALLUD-SAINTE-GEMME, Tallud-Sainte-Gemme

Gués et chemins creux dans le bocage – Les chemins millénaires, 85390 TALLUD-SAINTE-GEMME, Tallud-Sainte-Gemme samedi 27 juin 2026.

Lieu : 85390 TALLUD-SAINTE-GEMME

Adresse : LE PALIRON

Ville : 85390 Tallud-Sainte-Gemme

Département : Vendée

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Tarif : Entrée libre

Gués et chemins creux dans le bocage – Les chemins millénaires 27 et 28 juin 85390 TALLUD-SAINTE-GEMME Vendée

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-27T13:45:00+02:00 – 2026-06-27T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-28T13:45:00+02:00 – 2026-06-28T17:00:00+02:00

Gués et chemins creux dans le Bocage

Balades samedi 27 et dimanche 28 juin au départ du Paliron au Tallud-Sainte-Gemme vers les gués en pierre avec ses planches et chemins commentée par Louis Cazaubon historien des chemins creux de Vendée.

Chemins millénaires à La Vieille Bruyère

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Balade dans les chemins creux et gués du bocage gués chemins

SERULLAZ Patricia MPF85

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