Tallud-Sainte-Gemme

L’été des Châteaux Château de la Bruyère

La Bruyère Tallud-Sainte-Gemme Vendée

Tarif : 8 – 8 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 19:00:00

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Cet été, l’Office de Tourisme vous invite à découvrir des propriétés privées du Pays de Pouzauges. La visite d’environ 1h sera suivie d’un apéritif à base de produits locaux.

Il y a plus de 40 ans, M. Poirier-Coutansais entreprenait un pari audacieux sauver de l’oubli cette demeure alors en ruines. Depuis, il redonne vie à cette maison forte avec une patience et une passion hors du commun.

Au fil de la visite, son actuel propriétaire vous dévoilera les secrets du lieu, les découvertes inattendues et les innombrables étapes d’une restauration minutieuse menée seul depuis 44 ans, avec un sens remarquable du détail et de l’authenticité.

La soirée se terminera autour d’un apéritif de produits locaux.

Durée de visite environ 1h .

La Bruyère Tallud-Sainte-Gemme 85390 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 91 82 46 accueil@tourisme-paysdepouzauges.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This summer, the Tourist Office invites you to discover private properties in the Pays de Pouzauges. The 1-hour tour will be followed by an aperitif featuring local produce.

L’événement L’été des Châteaux Château de la Bruyère Tallud-Sainte-Gemme a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges