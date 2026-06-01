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Dîner champêtre Tallud-Sainte-Gemme

Dîner champêtre Tallud-Sainte-Gemme samedi 6 juin 2026.

Adresse : La Tourette

Ville : 85390 Tallud-Sainte-Gemme

Département : Vendée

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Tallud-Sainte-Gemme

Dîner champêtre

La Tourette Tallud-Sainte-Gemme Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 20:00:00
fin : 2026-06-06

Date(s) :
2026-06-06

Repas champêtre organisé par les Amis du Terroir et du Patrimoine
Dîner champêtre avec des produits locaux.   .

La Tourette Tallud-Sainte-Gemme 85390 Vendée Pays de la Loire   benetnat15@hotmail.fr

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English :

Country-style meal organized by Les Amis du Terroir et du Patrimoine

L’événement Dîner champêtre Tallud-Sainte-Gemme a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges

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