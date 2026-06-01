Dîner champêtre Tallud-Sainte-Gemme
Dîner champêtre Tallud-Sainte-Gemme samedi 6 juin 2026.
Tallud-Sainte-Gemme
Dîner champêtre
La Tourette Tallud-Sainte-Gemme Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 20:00:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Repas champêtre organisé par les Amis du Terroir et du Patrimoine
Dîner champêtre avec des produits locaux. .
La Tourette Tallud-Sainte-Gemme 85390 Vendée Pays de la Loire benetnat15@hotmail.fr
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English :
Country-style meal organized by Les Amis du Terroir et du Patrimoine
L’événement Dîner champêtre Tallud-Sainte-Gemme a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges