AGENDA · Guéthary
Guéthary en Fête Place du fronton Guéthary
dimanche 30 août 2026 · Place du fronton · Guéthary
Informations pratiques
Guéthary
Guéthary en Fête
Place du fronton Fronton Guéthary Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 13:00:00
fin : 2026-08-30 20:00:00
Date(s) :
2026-08-30
Repas Méchoui animé par le groupe Ibilitz .
Place du fronton Fronton Guéthary 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine comiteguethary@gmail.com
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English : Guéthary en Fête
L’événement Guéthary en Fête Guéthary a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme Pays Basque
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