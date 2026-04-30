Bages

GUEULETON

1 Route Nationale Bages Aude

Tarif : 68 – 68 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 19:00:00

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

Gueuleton s’invite au Château Prat de Cest pour une soirée où les viandes rôties retrouvent les bons vivants.

Du brasero signé par le traiteur Quercy & Rouergue, du goût, du partage, des verres levés et animation DJ. On s’encanaille avec l’esprit Gueuleton !

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1 Route Nationale Bages 11100 Aude Occitanie +33 6 75 29 99 96

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English :

Gueuleton invites you to Château Prat de Cest for an evening of roast meats and bon vivants.

A brazier signed by caterer Quercy & Rouergue, taste, sharing, raised glasses and DJ entertainment. Let’s get into the spirit of Gueuleton!

L’événement GUEULETON Bages a été mis à jour le 2026-04-30 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Côte du Midi