GUEULETON Bages
GUEULETON Bages jeudi 9 juillet 2026.
Bages
GUEULETON
1 Route Nationale Bages Aude
Tarif : 68 – 68 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 19:00:00
fin : 2026-07-09
Date(s) :
2026-07-09
Gueuleton s’invite au Château Prat de Cest pour une soirée où les viandes rôties retrouvent les bons vivants.
Du brasero signé par le traiteur Quercy & Rouergue, du goût, du partage, des verres levés et animation DJ. On s’encanaille avec l’esprit Gueuleton !
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1 Route Nationale Bages 11100 Aude Occitanie +33 6 75 29 99 96
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English :
Gueuleton invites you to Château Prat de Cest for an evening of roast meats and bon vivants.
A brazier signed by caterer Quercy & Rouergue, taste, sharing, raised glasses and DJ entertainment. Let’s get into the spirit of Gueuleton!
L’événement GUEULETON Bages a été mis à jour le 2026-04-30 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Côte du Midi
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