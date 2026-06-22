LES CONCERTS D’ÉTÉ À LA CASSA CARRÈRE CONCERT LES FRAY’S Bages
LES CONCERTS D’ÉTÉ À LA CASSA CARRÈRE CONCERT LES FRAY’S Bages vendredi 31 juillet 2026.
Bages
LES CONCERTS D’ÉTÉ À LA CASSA CARRÈRE CONCERT LES FRAY’S
9 Avenue de la Méditerranée Bages Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 21:00:00
fin : 2026-07-31 22:30:00
Date(s) :
2026-07-31
Vendredi 31 juillet 2026 à 21h à la Casa Carrere concert gratuit de reprises des plus grands classiques de la chanson française des années 70-80 (Aznavour, Goldman, Hallyday, Cabrel, Renaud, etc.). Ouverture des portes à 20h30, buvette sur place. Inscription obligatoire.
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9 Avenue de la Méditerranée Bages 66670 Pyrénées-Orientales Occitanie
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English :
Friday, July 31, 2026, 9:00 p.m. at Casa Carrere: free concert featuring covers of the greatest French classics from the ’70s and ’80s (Aznavour, Goldman, Hallyday, Cabrel, Renaud, etc.). Doors open at 8:30 p.m.; refreshments available on site. Registration required.
L’événement LES CONCERTS D’ÉTÉ À LA CASSA CARRÈRE CONCERT LES FRAY’S Bages a été mis à jour le 2026-06-22 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE
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