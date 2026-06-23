Informations pratiques

Bages

LES CONCERTS D’ ÉTÉ À LA CASA CARRÈRE CONCERT DUO TANDEM

9 Avenue de la Méditerranée Bages Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 21:00:00

fin : 2026-07-24 22:30:00

Date(s) :

2026-07-24

Tandem réunit Karine Devilliers (The Voice 2024) et le guitariste Jean‑Claude Charrin. En duo acoustique, ils revisitent la variété française avec élégance, proposant un spectacle intergénérationnel joyeux, tendre, dynamique et plein d’humour.

Concert gratuit, inscription obligatoire

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9 Avenue de la Méditerranée Bages 66670 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 48 98 00 08

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English :

%AB Tandem %BB brings together Karine Devilliers (The Voice 2024) and guitarist Jean-Claude Charrin. As an acoustic duo, they elegantly reinterpret French pop, offering a joyful, tender, dynamic, and humorous show that appeals to all generations.

Free concert; registration required

L’événement LES CONCERTS D’ ÉTÉ À LA CASA CARRÈRE CONCERT DUO TANDEM Bages a été mis à jour le 2026-06-23 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE