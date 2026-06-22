Informations pratiques

Bages

LES CONCERTS D’ ÉTÉ À LA CASA CARRÈRE CONCERT THE BLACK SHEEP

9 Avenue de la Méditerranée Bages Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 21:00:00

fin : 2026-07-17 22:30:00

Date(s) :

2026-07-17

Trio Blues Rock, porté par des rythmes groovy et une énergie communicative, le groupe revisite des classiques incontournables du rock et du blues dans une ambiance festive et conviviale. Un concert accessible à tous, où se mêlent plaisir d’écoute et envie de chanter.

Présence d’une buvette

Concert gratuit, inscription obligatoire

.

9 Avenue de la Méditerranée Bages 66670 Pyrénées-Orientales Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A blues-rock trio, driven by groovy rhythms and infectious energy, the band reimagines timeless rock and blues classics in a festive and friendly atmosphere. A concert for everyone, where the joy of listening blends with the urge to sing along.

Refreshments available

Free concert; registration required

L’événement LES CONCERTS D’ ÉTÉ À LA CASA CARRÈRE CONCERT THE BLACK SHEEP Bages a été mis à jour le 2026-06-22 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE