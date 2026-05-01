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GUEULETON DES COPAINS Capestang

GUEULETON DES COPAINS Capestang dimanche 10 mai 2026.

Adresse : 6 Rue de la Cave Coopérative

Ville : 34310 Capestang

Département : Hérault

Début : dimanche 10 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Tarif :

Capestang

GUEULETON DES COPAINS

6 Rue de la Cave Coopérative Capestang Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10
fin : 2026-05-10

Date(s) :
2026-05-10

Gueuleton des copains à la cave’cop de Capestang ! Avec la Rhumisterie et animation musicale Rythme and smile ! De 12h à 18h. Réservation avant le 6 mai
Gueuleton des copains à la cave’cop de Capestang ! Avec la Rhumisterie et animation musicale Rythme and smile ! De 12h à 18h. Réservation avant le 6 mai   .

6 Rue de la Cave Coopérative Capestang 34310 Hérault Occitanie +33 4 12 05 90 59 

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English : GUEULETON DES COPAINS

Gueuleton des copains à la cave’cop de Capestang! With Rhumisterie and musical entertainment Rythme and smile! From 12pm to 6pm. Book before May 6

L’événement GUEULETON DES COPAINS Capestang a été mis à jour le 2026-05-05 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN

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