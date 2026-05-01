GUEULETON DES COPAINS Capestang
GUEULETON DES COPAINS Capestang dimanche 10 mai 2026.
Capestang
GUEULETON DES COPAINS
6 Rue de la Cave Coopérative Capestang Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-10
Gueuleton des copains à la cave’cop de Capestang ! Avec la Rhumisterie et animation musicale Rythme and smile ! De 12h à 18h. Réservation avant le 6 mai
Gueuleton des copains à la cave’cop de Capestang ! Avec la Rhumisterie et animation musicale Rythme and smile ! De 12h à 18h. Réservation avant le 6 mai .
6 Rue de la Cave Coopérative Capestang 34310 Hérault Occitanie +33 4 12 05 90 59
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English : GUEULETON DES COPAINS
Gueuleton des copains à la cave’cop de Capestang! With Rhumisterie and musical entertainment Rythme and smile! From 12pm to 6pm. Book before May 6
L’événement GUEULETON DES COPAINS Capestang a été mis à jour le 2026-05-05 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN
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