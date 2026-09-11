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Guignol Théâtre La Ruche Nantes

dimanche 4 octobre 2026 · Théâtre La Ruche · Nantes

Guignol Théâtre La Ruche Nantes

Informations pratiques

Début
dimanche 4 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Heure de début
11:30
Lieu
Théâtre La Ruche
Adresse
8 Rue Félibien, 44000 Nantes
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
de 7 à 10€

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-04 11:30 – 12:30
Gratuit : non de 7 à 10€ Tout public – Age minimum : 2 et Age maximum : 99 

Retrouvez Guignol, Gnafron, Mr le Gendarme, ainsi que d’autres personnages également haut en couleurs, et plongez dans la plus grande tradition de marionnette française.https://www.youtube.com/watch?si=qjDp0eIxmZ8QOsKN&v=jLMQy6122WQ&feature=youtu.be

Théâtre La Ruche Nantes 44000
https://laruchenantes.vosbillets.fr/


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