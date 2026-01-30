Guillaume Guisset en spectacle Caméo Comédie Club Metz
Guillaume Guisset en spectacle Caméo Comédie Club Metz samedi 13 juin 2026.
Guillaume Guisset en spectacle
Caméo Comédie Club 24 rue du Palais Metz Moselle
Début : Samedi Samedi 2026-06-13 20:00:00
Né à Neuilly dans une famille nombreuse, Guillaume a survécu aux prières en latin, au burn-out de ses potes néoruraux et à la tristesse des brunchs de la rive droite.Avec une plume acérée et un humour féroce, il porte un regard affûté et satirique sur notre époque et nos crises existentielles.
Un stand-up caustique, irrésistible et désinvolte. Si vous aimez rire de tout et (surtout) de vos contradictions, ce spectacle est fait pour vous.Tout public
Caméo Comédie Club 24 rue du Palais Metz 57000 Moselle Grand Est
English :
Born in Neuilly into a large family, Guillaume has survived Latin prayers, the burn-out of his neo-Rural buddies and the sadness of Right Bank brunches. With a sharp pen and a ferocious sense of humor, he takes a sharp, satirical look at our times and our existential crises.
Caustic, irresistible, offhand stand-up. If you like to laugh at everything and (especially) at your own contradictions, this is the show for you.
