Guillaume Guisset en spectacle Caméo Comédie Club Metz

Guillaume Guisset en spectacle

Caméo Comédie Club 24 rue du Palais Metz Moselle

Tarif : – – EUR

24

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-13 20:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Né à Neuilly dans une famille nombreuse, Guillaume a survécu aux prières en latin, au burn-out de ses potes néoruraux et à la tristesse des brunchs de la rive droite.Avec une plume acérée et un humour féroce, il porte un regard affûté et satirique sur notre époque et nos crises existentielles.

Un stand-up caustique, irrésistible et désinvolte. Si vous aimez rire de tout et (surtout) de vos contradictions, ce spectacle est fait pour vous.Tout public

24 .

Caméo Comédie Club 24 rue du Palais Metz 57000 Moselle Grand Est +33 9 74 13 21 22 Cameocomedie.info@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Born in Neuilly into a large family, Guillaume has survived Latin prayers, the burn-out of his neo-Rural buddies and the sadness of Right Bank brunches. With a sharp pen and a ferocious sense of humor, he takes a sharp, satirical look at our times and our existential crises.

Caustic, irresistible, offhand stand-up. If you like to laugh at everything and (especially) at your own contradictions, this is the show for you.

L’événement Guillaume Guisset en spectacle Metz a été mis à jour le 2026-01-30 par AGENCE INSPIRE METZ