Lay-Saint-Christophe

Guinguette & 50 ans de Lo Scuron et Dom Calmet

1 Chemin de la Jeune Rose Lay-Saint-Christophe Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-16 11:00:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Cette année, Lo Scuron et Dom Calmet fête leur 50 ans.

Tout au long de la journée, venez profiter d’une multitude d’animations

exposition retraçant les 50 ans de l’association, concerts, démonstrations de Qi Gong et de Taï Chi, conte musical, goûter, DJ 45 tours, démonstrations de danse avec Les Mordus de Piste.

Buvette, crêpes, danse… et encore beaucoup de surprises sur place !

Venez en famille, entre amis ou en voisins pour célébrer ensemble 50 ans de rencontres, de partage et de bonne humeur, et simplement passer un bon moment tous ensemble !Tout public

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1 Chemin de la Jeune Rose Lay-Saint-Christophe 54690 Meurthe-et-Moselle Grand Est guinguette.LSDC@gmail.com

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English :

This year, Lo Scuron and Dom Calmet celebrate their 50th anniversary.

Throughout the day, come and enjoy a multitude of activities:

exhibition retracing the association?s 50 years, concerts, Qi Gong and Taï Chi demonstrations, musical storytelling, afternoon tea, DJ 45s, dance demonstrations with Les Mordus de Piste.

Refreshments, crêpes, dancing? and lots more surprises in store!

Come along with your family, friends or neighbors to celebrate 50 years of encounters, sharing and good humour, and simply have a great time together!

L’événement Guinguette & 50 ans de Lo Scuron et Dom Calmet Lay-Saint-Christophe a été mis à jour le 2026-04-30 par TOURISME BASSIN de POMPEY