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Guinguette à Saint Varent Le Moulin du Pont Saint-Varent

vendredi 4 septembre 2026 · Le Moulin du Pont · Saint-Varent

Guinguette à Saint Varent Le Moulin du Pont Saint-Varent

Informations pratiques

Début
vendredi 4 septembre 2026
Fin
vendredi 4 septembre 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Le Moulin du Pont
Adresse
Au moulin du Pont
Ville
79330 Saint-Varent
Département
Deux-Sèvres
Tarif
Gratuit

Saint-Varent

Guinguette à Saint Varent

Le Moulin du Pont Au moulin du Pont Saint-Varent Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04 19:00:00
fin : 2026-09-04

Date(s) :
2026-09-04

Le temps d’une soirée, venez passer un agréable moment en famille ou entre amis. Au programme guinguette animée par un groupe musical pour vous faire danser. Alors, envie de passer une soirée conviviale et festive ? Rejoignez la Soirée Guinguette organisée à Saint-Varent ! Restauration et buvette.
Le temps d’une soirée, venez passer un agréable moment en famille ou entre amis. Au programme guinguette animée par un groupe musical pour vous faire danser.
Alors, envie de passer une soirée conviviale et festive ? Ne manquez pas la Soirée Guinguette organisée à Saint-Varent !
Restauration et buvette sur place.   .

Le Moulin du Pont Au moulin du Pont Saint-Varent 79330 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 67 62 11  villesaintvarent@wanadoo.fr

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English : Guinguette à Saint Varent

Enjoy an evening with family and friends. The program includes a guinguette with a live band to get you dancing. Looking for a friendly, festive evening? Join us for the Soirée Guinguette in Saint-Varent! Catering and refreshments.

L’événement Guinguette à Saint Varent Saint-Varent a été mis à jour le 2026-07-18 par Maison du Thouarsais

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