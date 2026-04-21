Portes Ouvertes à la Carrière Roy la Noubleau Saint-Varent
Portes Ouvertes à la Carrière Roy la Noubleau Saint-Varent samedi 19 septembre 2026.
Saint-Varent
Portes Ouvertes à la Carrière Roy la Noubleau
Rendez-vous parking de la carrière Saint-Varent Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 16:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Les Carrières Roy vous ouvrent leurs portes à l’occasion de leur 100 ans pour vous faire découvrir toutes les facettes de ce site installations industrielles, étapes de fabrication des granulats, stockage …
Les Carrières Roy vous ouvrent leurs portes à l’occasion de leur 100 ans pour vous faire découvrir toutes les facettes de ce site installations industrielles, étapes de fabrication des granulats, stockage …
Une occasion unique d’aller à la rencontre de professionnels amoureux de leur métier !
Portes ouvertes proposées pendant les Journées Européennes du Patrimoine .
Rendez-vous parking de la carrière Saint-Varent 79330 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 63 13 86 contact@lhommeetlapierre.com
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English : Portes Ouvertes à la Carrière Roy la Noubleau
On the occasion of their 100th anniversary, Carrières Roy are opening their doors to let you discover all the facets of the site: industrial facilities, aggregate production stages, storage …
L’événement Portes Ouvertes à la Carrière Roy la Noubleau Saint-Varent a été mis à jour le 2026-04-21 par Maison du Thouarsais