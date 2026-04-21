Saint-Varent

Portes Ouvertes à la Carrière Roy la Noubleau

Rendez-vous parking de la carrière Saint-Varent Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 16:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Les Carrières Roy vous ouvrent leurs portes à l’occasion de leur 100 ans pour vous faire découvrir toutes les facettes de ce site installations industrielles, étapes de fabrication des granulats, stockage …

Les Carrières Roy vous ouvrent leurs portes à l’occasion de leur 100 ans pour vous faire découvrir toutes les facettes de ce site installations industrielles, étapes de fabrication des granulats, stockage …

Une occasion unique d’aller à la rencontre de professionnels amoureux de leur métier !

Portes ouvertes proposées pendant les Journées Européennes du Patrimoine .

Rendez-vous parking de la carrière Saint-Varent 79330 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 63 13 86 contact@lhommeetlapierre.com

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English : Portes Ouvertes à la Carrière Roy la Noubleau

On the occasion of their 100th anniversary, Carrières Roy are opening their doors to let you discover all the facets of the site: industrial facilities, aggregate production stages, storage …

L’événement Portes Ouvertes à la Carrière Roy la Noubleau Saint-Varent a été mis à jour le 2026-04-21 par Maison du Thouarsais