Visite de la Carrière Roy la Noubleau Saint-Varent
Visite de la Carrière Roy la Noubleau Saint-Varent jeudi 9 juillet 2026.
Saint-Varent
Visite de la Carrière Roy la Noubleau
Rendez-vous place du 14 juillet Saint-Varent Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 10:00:00
fin : 2026-07-09 12:00:00
Date(s) :
2026-07-09 2026-08-27
Partez à la découverte d’une entreprise et de ses métiers. Cette visite, co-animée par un guide-conférencier d’Atemporelle et un professionnel de l’entreprise, vous donnera l’occasion unique d’aller à la rencontre de professionnels amoureux de leur métier.
Du belvédère à la carrière, deux points de vue complémentaires .
Un guide-conférencier d’Atemporelle et un professionnel de l’entreprise Carrières Roy vous font découvrir tout l’intérêt du site (paysage, géologie, historique) et vous présentent le fonctionnement de l’exploitation Roy, premier site d’extraction de granulats de roche massive en France.
Venez découvrir toutes les facettes de ce site. La visite, en car, vous emmène au belvédère du Pâtis pour un panorama imprenable sur la carrière et le paysage; et se poursuit sur le site pour découvrir la zone en cours d’exploitation avec les fronts de taille, les installations industrielles, la voie ferrée, et comprendre les différentes étapes de la fabrication des granulats avant leur stockage et leur transport.
Une occasion unique d’aller à la rencontre de professionnels amoureux de leur métier !
Réservation obligatoire. .
Rendez-vous place du 14 juillet Saint-Varent 79330 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 63 13 86 contact@lhommeetlapierre.com
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English : Visite de la Carrière Roy la Noubleau
Discover a company and its professions. This tour, co-hosted by an Atemporelle guide and a company professional, will give you a unique opportunity to meet professionals who love their work.
L’événement Visite de la Carrière Roy la Noubleau Saint-Varent a été mis à jour le 2026-04-21 par Maison du Thouarsais
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