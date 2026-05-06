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Guinguette animée par Christophe LEGOIX et son orchestre Forum de la Plage Le Tréport

Guinguette animée par Christophe LEGOIX et son orchestre Forum de la Plage Le Tréport jeudi 13 août 2026.

Lieu : Forum de la Plage

Adresse : Esplanade Louis Aragon

Ville : 76470 Le Tréport

Département : Seine-Maritime

Début : jeudi 13 août 2026

Fin : jeudi 13 août 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Le Tréport

Guinguette animée par Christophe LEGOIX et son orchestre

Forum de la Plage Esplanade Louis Aragon Le Tréport Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 16:00:00
fin : 2026-08-13 18:30:00

Date(s) :
2026-08-13

Bal populaire ! Venez danser aux guinguettes de l’été. Tous les mardis et jeudis à partir du 2 juillet au 25 août 2026. De 16h à 18h30. Au Forum de la plage. Gratuit   .

Forum de la Plage Esplanade Louis Aragon Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 50 55 31 

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English : Guinguette animée par Christophe LEGOIX et son orchestre

L’événement Guinguette animée par Christophe LEGOIX et son orchestre Le Tréport a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers

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