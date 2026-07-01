Guinguette, au Clos Basté Clos Basté Moncaup
samedi 25 juillet 2026 · Clos Basté · Moncaup
Informations pratiques
Moncaup
Guinguette, au Clos Basté
Clos Basté 6 chemin Duviau Moncaup Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 18:00:00
fin : 2026-07-25 00:00:00
Date(s) :
2026-07-25
Le Clos Basté lance sa toute première Guinguette !
Cet été, Le Clos Basté a envie de vous retrouver autrement… Pour la première fois, le domaine ouvre ses portes pour une soirée festive, conviviale et gourmande.
Au programme les vins du Clos Basté à déguster au verre ou à la bouteille, des tapas à partager… ou pas ! De la musique pour profiter de la douceur d’une soirée d’été avec une ambiance chaleureuse sous les guirlandes. Que vous soyez amateurs de vin, épicuriens ou simplement à la recherche d’une belle soirée d’été, cette première édition est faite pour vous ! Sur réservation. .
Clos Basté 6 chemin Duviau Moncaup 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 68 27 37 closbaste@wanadoo.fr
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English : Guinguette, au Clos Basté
L’événement Guinguette, au Clos Basté Moncaup a été mis à jour le 2026-07-15 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran
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