Guinguette, au Clos Basté Clos Basté Moncaup

Informations pratiques

Moncaup

Guinguette, au Clos Basté

Clos Basté 6 chemin Duviau Moncaup Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 18:00:00

fin : 2026-07-25 00:00:00

Date(s) :

2026-07-25

Le Clos Basté lance sa toute première Guinguette !

Cet été, Le Clos Basté a envie de vous retrouver autrement… Pour la première fois, le domaine ouvre ses portes pour une soirée festive, conviviale et gourmande.

Au programme les vins du Clos Basté à déguster au verre ou à la bouteille, des tapas à partager… ou pas ! De la musique pour profiter de la douceur d’une soirée d’été avec une ambiance chaleureuse sous les guirlandes. Que vous soyez amateurs de vin, épicuriens ou simplement à la recherche d’une belle soirée d’été, cette première édition est faite pour vous ! Sur réservation. .

Clos Basté 6 chemin Duviau Moncaup 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 68 27 37 closbaste@wanadoo.fr

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English : Guinguette, au Clos Basté

L’événement Guinguette, au Clos Basté Moncaup a été mis à jour le 2026-07-15 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran