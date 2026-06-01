Guinguette au Manoir de Fumechon Too-T (Funk) Route de Yerville Saint-Vaast-du-Val

Saint-Vaast-du-Val

Guinguette au Manoir de Fumechon Too-T (Funk)

Route de Yerville 54 Hameau du Grand Fumechon Saint-Vaast-du-Val Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 12:00:00

fin : 2026-07-05 22:00:00

Date(s) :

2026-07-05

C’est une nouvelle saison qui reprend au Manoir de Fumechon ! C’est reparti pour un été conviviale et festif dans un lieu unique, au programme

– Concerts live & soirées musicales

– Foodtrucks & cuisine gourmande

– Bar extérieur & cocktails d’été

– Marché artisanal

-⚡ Flash tattoos

– Espaces détente & animations en plein air

-✨ Et quelques surprises à découvrir tout au long de la saison…

– Chien bienvenue

Ce dimanche c’est Too-T en concert ! .

Route de Yerville 54 Hameau du Grand Fumechon Saint-Vaast-du-Val 76890 Seine-Maritime Normandie +33 7 71 11 91 34

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English : Guinguette au Manoir de Fumechon Too-T (Funk)

L’événement Guinguette au Manoir de Fumechon Too-T (Funk) Saint-Vaast-du-Val a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de Tourisme Terroir de Caux