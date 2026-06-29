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Jeudi after work pétanque électro Manoir de Fumechon Saint-Vaast-du-Val

Jeudi after work pétanque électro Manoir de Fumechon Saint-Vaast-du-Val jeudi 2 juillet 2026.

Lieu
Manoir de Fumechon
Adresse
1 Route de Yerville
Ville
76890 Saint-Vaast-du-Val
Département
Seine-Maritime
Début
jeudi 2 juillet 2026
Fin
jeudi 2 juillet 2026
Heure de début
17:00:00
Tarif

Saint-Vaast-du-Val

Jeudi after work pétanque électro

Manoir de Fumechon 1 Route de Yerville Saint-Vaast-du-Val Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 17:00:00
fin : 2026-07-09 21:00:00

Date(s) :
2026-07-02 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30

Le rendez-vous détente de la semaine

Venez décompresser après le travail dans le cadre verdoyant du jardin du Manoir de Fumechon.
Apéro Mix, Planches APÉRO (charcuterie, fromage…), Bar & boissons fraîches, Pétanque dans le jardin, Transats et espaces détente

Que vous veniez entre amis, en famille ou entre collègues, profitez d’un moment convivial pour échanger, jouer et savourer les belles soirées d’été.

Un rendez-vous simple et chaleureux pour bien commencer le week-end avant l’heure.   .

Manoir de Fumechon 1 Route de Yerville Saint-Vaast-du-Val 76890 Seine-Maritime Normandie +33 7 71 11 91 34 

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English : Jeudi after work pétanque électro

L’événement Jeudi after work pétanque électro Saint-Vaast-du-Val a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Terroir de Caux

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