Jeudi after work pétanque électro Manoir de Fumechon Saint-Vaast-du-Val
Jeudi after work pétanque électro Manoir de Fumechon Saint-Vaast-du-Val jeudi 2 juillet 2026.
Saint-Vaast-du-Val
Jeudi after work pétanque électro
Manoir de Fumechon 1 Route de Yerville Saint-Vaast-du-Val Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 17:00:00
fin : 2026-07-09 21:00:00
Date(s) :
2026-07-02 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30
Le rendez-vous détente de la semaine
Venez décompresser après le travail dans le cadre verdoyant du jardin du Manoir de Fumechon.
Apéro Mix, Planches APÉRO (charcuterie, fromage…), Bar & boissons fraîches, Pétanque dans le jardin, Transats et espaces détente
Que vous veniez entre amis, en famille ou entre collègues, profitez d’un moment convivial pour échanger, jouer et savourer les belles soirées d’été.
Un rendez-vous simple et chaleureux pour bien commencer le week-end avant l’heure. .
Manoir de Fumechon 1 Route de Yerville Saint-Vaast-du-Val 76890 Seine-Maritime Normandie +33 7 71 11 91 34
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English : Jeudi after work pétanque électro
L’événement Jeudi after work pétanque électro Saint-Vaast-du-Val a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Terroir de Caux
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