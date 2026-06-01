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GUINGUETTE BENEJACQUOISE Rue de la Bacoue Bénéjacq

GUINGUETTE BENEJACQUOISE Rue de la Bacoue Bénéjacq

GUINGUETTE BENEJACQUOISE Rue de la Bacoue Bénéjacq samedi 20 juin 2026.

Lieu : Rue de la Bacoue

Adresse : PLACE DE LA BACOUE

Ville : 64800 Bénéjacq

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Bénéjacq

GUINGUETTE BENEJACQUOISE

Rue de la Bacoue PLACE DE LA BACOUE Bénéjacq Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-20 23:00:00

Date(s) :
2026-06-20

Nous vous attendons nombreux pour profiter dans une ambiance conviviale d’un concert gratuit en plein air.
Sur place buvette et planches de tapas   .

Rue de la Bacoue PLACE DE LA BACOUE Bénéjacq 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 055961015  p.afonso@benejacq.fr

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English : GUINGUETTE BENEJACQUOISE

L’événement GUINGUETTE BENEJACQUOISE Bénéjacq a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay

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