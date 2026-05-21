Guinguette champêtre Domaine de Herrebouc Saint-Jean-Poutge

Saint-Jean-Poutge

Guinguette champêtre

Domaine de Herrebouc Domaine de Bilé Saint-Jean-Poutge Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 18:00:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Rendez-vous à Herrebouc mercredi 14 juillet, dès 18h pour la 6ème guinguette champêtre made in Herrebouc !

Au programme de cette belle soirée estivale, en mode garden party

Un incroyable duo Pamela Love Street band, de quoi boire et manger, des jeux de plage et de kermesse pour s’amuser

Munissez vous pour l’occasion de votre plus beau couvre-chef, de lunettes de star ou tout simplement de votre plus belle chemise à fleurs !

… sans oublier votre pistolet à eau car on n’est jamais trop prudent ;)

CONCERT de PAMELA LOVE STREET BAND

C’est le retour au pays de Pamela Love, chanteuse franco-américaine décalée au grand cœur ! Passionnée de Rock’n Soul, elle est partie tenter sa chance sur la terre originelle, les States. Elle revient chargée des paillettes et du charme dépassé de ce style musical des sixties, seventies. Son précieux ami Bobby Mac Fire l’accompagne en tournée et assure le Street Band à lui tout seul guitare, percussions et harmonica. Entre les morceaux, Pamela confie au public ses déboires amoureux, dérape et dépose sa petite annonce matrimoniale en direct. Va-t-elle enfin rencontrer l’amour grâce au public ?

Déjanté, kitch et sensible à la fois, le show est résolument tourné vers la joie, la dérision et l’amour dans tous ces états. Détonnant et interactif

Concert en accès libre à 20h, sur la pelouse de Herrebouc, ou s’il y fait meilleur, dans notre chai !

A Herrebouc, c’est aussi vous qui mettez l’ambiance… Cette année encore, on compte sur vous pour faire de la Guinguette champêtre et de sa garden party un incontournable de l’été à Herrebouc !

JEUX DE KERMESSE & de plage

Pour votre détente, nous mettons en place plusieurs espaces… celui des jeux de plage , celui des jeux géants en bois de kermesse et celui des jeux de société… où nous espérons retrouver dès l’heure de l’apéro, quelques invétérés beloteurs et taroteurs !

BAR a vins & street food gasconne

Découvrez notre sélection de produits bio et locaux à partager tout simplement en accompagnement des verres de vins bio du domaine et des boissons sans alcool servis depuis notre bar extérieur.

Assiettes de charcuteries et de fromages, streetfood, petits biscuits sucrés et salés, glaces et sorbets artisanaux ! Bref il y en aura pour tous les goûts.

Service de 19h à 23h

EXPO DESSINS BOTANIQUES FLORENCE GENDRE

L’illustratrice Florence Gendre expose tout l’été ses illustrations botaniques grand format, issues du livre Eloge des indisciplinées écrit avec Alain Canet.

Exposition du 20 mai au 22 août, sur les murs du chai et du caveau de vente du domaine.

Livre et reproductions de dessins en vente sur place.

TOUTE LA JOURNEE …

Dans notre bel espace de vente, venez découvrir les quatre gammes de vins du domaine Vigneronnes, Essentielles, Singulières et Esprit de Herrebouc. Sans oublier notre notre pétillant naturel, la Carpe à bulles !

Et des balades !

Profitez de ces longues journées d’été pour flâner le long de la Baïse jusqu’à Saint Jean Poutge… ou le long du chemin communal jusqu’au presbytère de Pléhaut puis au moulin du Comte. A moins que vous ne préfériez gravir la côte du chemin de Herrebouc puis redescendre sur le petit hameau de Lézian, ou visiter nos belles vignes en coteaux et leur superbe point de vue sur la campagne gersoise.

Le tout sans oublier le vélo, le domaine étant situé sur la Véloroute Vallée de la Baïse (V82) à bicyclette sur la vélo route de la Baïse devant le chateau de herrebouc

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Domaine de Herrebouc Domaine de Bilé Saint-Jean-Poutge 32190 Gers Occitanie +33 5 62 64 68 34 domaine@herrebouc.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Join us in Herrebouc on Wednesday 14th July, from 6pm, for the 6th guinguette champêtre made in Herrebouc!

On the program for this beautiful summer evening in garden party mode:

An incredible Pamela Love Street band duo, food and drink, beach games and fairground fun

Bring your best headgear, star glasses or simply your best floral shirt!

? and don’t forget your water pistol, because you can never be too careful ;)

PAMELA LOVE STREET BAND CONCERT

Pamela Love, a quirky Franco-American singer with a big heart, returns to her homeland! Passionate about Rock?n Soul, she left to try her luck in the land of her birth, the United States. She returns loaded with the glitter and old-fashioned charm of this musical style from the sixties and seventies. Her precious friend Bobby Mac Fire accompanies her on tour, providing the Street Band all by himself: guitar, percussion and harmonica. Between songs, Pamela confides in the audience about her love affairs, goes off the rails and places her matrimonial advert live on air. Will she finally find love, thanks to the audience?

Crazy, kitschy and sensitive all at once, the show is resolutely geared towards joy, derision and love in all its forms. Fun and interactive

Free concert at 8pm, on the Herrebouc lawn, or if the weather’s better, in our wine cellar!

At Herrebouc, it’s also you who sets the mood? Once again this year, we’re counting on you to make the Guinguette champêtre and its garden party a summer must at Herrebouc!

KERMESSE & BEACH GAMES

For your relaxation, we’re setting up several areas? the beach games area, the giant wooden fairground games area and the board games area? where we hope to meet up with a few inveterate beloteurs and taroteurs at aperitif time!

BAR a vins & street food gasconne

Discover our selection of organic and local produce to share simply with glasses of organic estate wines and soft drinks served from our outdoor bar.

Charcuterie and cheese plates, street food, sweet and savoury cookies, artisanal ice creams and sorbets! In short, there’s something for everyone.

Service from 7pm to 11pm

FLORENCE GENDRE BOTANICAL DRAWINGS EXHIBITION

Illustrator Florence Gendre will be exhibiting her large-format botanical illustrations from her book Eloge des indisciplinées , written with Alain Canet, all summer long.

On display from May 20 to August 22, on the walls of the winery and sales cellar.

Book and reproductions of drawings for sale on site.

ALL DAY LONG …

In our attractive sales area, come and discover our four ranges of wines: Vigneronnes, Essentielles, Singulières and Esprit de Herrebouc. Not forgetting our natural sparkling wine, Carpe à bulles!

And walks!

Take advantage of those long summer days to stroll along the Baïse to Saint Jean Poutge? or along the local path to the Pléhaut presbytery and the Comte mill. Or perhaps you’d prefer to climb the hill on the Chemin de Herrebouc and then descend to the small hamlet of Lézian, or visit our beautiful hillside vineyards and their superb views over the Gers countryside.

And don’t forget to cycle, as the estate is located on the Baïse Valley cycle route (V82) on the Baïse cycle route in front of the chateau de herrebouc

L’événement Guinguette champêtre Saint-Jean-Poutge a été mis à jour le 2026-05-21 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65