Guinguette d’automne Le Clos Luly Neulliac

Informations pratiques

Neulliac

Guinguette d’automne

Le Clos Luly 10-12 rue des Coquelicots Neulliac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 18:00:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Le temps d’une soirée, laissez-vous porter par une ambiance festive et conviviale au cœur de notre domaine.

Parce que les plus beaux souvenirs naissent autour d’une belle table, de la musique et des personnes que l’on aime, nous vous invitons à vivre une soirée authentique dans notre cadre champêtre.

Soirée musicale et conviviale au domaine Le Clos Luly avec l’orchestre Zénith et le duo Java.

Plateaux de fruits de mer, fromage et dessert pour la restauration.

Buvette sur place.

Sur réservation. .

Le Clos Luly 10-12 rue des Coquelicots Neulliac 56300 Morbihan Bretagne +33 6 58 65 32 19

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English :

L’événement Guinguette d’automne Neulliac a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté