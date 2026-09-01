Guinguette de la Boucalaise Rue Joseph Saint-André Boucau
samedi 19 septembre 2026 · Rue Joseph Saint-André · Boucau
Informations pratiques
Boucau
Guinguette de la Boucalaise
Rue Joseph Saint-André Parc Peloste Boucau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 16:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
La fanfare La Boucalaise vous propose son annuelle guiguette.
Rendez-vous au Parc Peloste pour danser, s’amuser, grignoter, siroter un verre… dans la bonne humeur ! .
Rue Joseph Saint-André Parc Peloste Boucau 64340 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 64 67 79
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English : Guinguette de la Boucalaise
L’événement Guinguette de la Boucalaise Boucau a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de Tourisme Pays Basque
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