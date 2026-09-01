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Guinguette de la Boucalaise Rue Joseph Saint-André Boucau

samedi 19 septembre 2026 · Rue Joseph Saint-André · Boucau

Guinguette de la Boucalaise Rue Joseph Saint-André Boucau

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Rue Joseph Saint-André
Adresse
Parc Peloste
Ville
64340 Boucau
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Boucau

Guinguette de la Boucalaise

Rue Joseph Saint-André Parc Peloste Boucau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 16:00:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

La fanfare La Boucalaise vous propose son annuelle guiguette.
Rendez-vous au Parc Peloste pour danser, s’amuser, grignoter, siroter un verre… dans la bonne humeur !   .

Rue Joseph Saint-André Parc Peloste Boucau 64340 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 64 67 79 

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English : Guinguette de la Boucalaise

L’événement Guinguette de la Boucalaise Boucau a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de Tourisme Pays Basque

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