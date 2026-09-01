Guinguette de la Boucalaise Rue Joseph Saint-André Boucau

Informations pratiques

Boucau

Guinguette de la Boucalaise

Rue Joseph Saint-André Parc Peloste Boucau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 16:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

La fanfare La Boucalaise vous propose son annuelle guiguette.

Rendez-vous au Parc Peloste pour danser, s’amuser, grignoter, siroter un verre… dans la bonne humeur ! .

Rue Joseph Saint-André Parc Peloste Boucau 64340 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 64 67 79

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Guinguette de la Boucalaise

L’événement Guinguette de la Boucalaise Boucau a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de Tourisme Pays Basque