Vente Vestibulle Centre culturel Paul Vaillant Couturier Boucau
jeudi 10 septembre 2026 · Centre culturel Paul Vaillant Couturier · Boucau
Informations pratiques
Boucau
Vente Vestibulle
Centre culturel Paul Vaillant Couturier 3 Rue René Duvert Boucau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-10 08:45:00
fin : 2026-09-10 14:00:00
Date(s) :
2026-09-10
Vente de vêtements et accessoires reconditionnés par une équipe de bénévoles
Tous les profits sont reversés au Centre Communal d’Action Sociale de Boucau.
Salle Apollo. .
Centre culturel Paul Vaillant Couturier 3 Rue René Duvert Boucau 64340 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 64 97 97
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English : Vente Vestibulle
L’événement Vente Vestibulle Boucau a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme Pays Basque
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