Vente Vestibulle Centre culturel Paul Vaillant Couturier Boucau

Informations pratiques

Boucau

Vente Vestibulle

Centre culturel Paul Vaillant Couturier 3 Rue René Duvert Boucau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-10 08:45:00

fin : 2026-09-10 14:00:00

Date(s) :

2026-09-10

Vente de vêtements et accessoires reconditionnés par une équipe de bénévoles

Tous les profits sont reversés au Centre Communal d’Action Sociale de Boucau.

Salle Apollo. .

Centre culturel Paul Vaillant Couturier 3 Rue René Duvert Boucau 64340 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 64 97 97

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vente Vestibulle

L’événement Vente Vestibulle Boucau a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme Pays Basque