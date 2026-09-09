Guinguette de la fête du fer, spectacle de feu, et sortie de loupe la nuit, Mine de Neuves-Maisons, Neuves-Maisons

Informations pratiques

Guinguette de la fête du fer, spectacle de feu, et sortie de loupe la nuit Samedi 19 septembre, 18h00 Mine de Neuves-Maisons Meurthe-et-Moselle

gratuit pour tous.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:30:00+02:00

Guingette et spectacles de feu

Venez écouter de la musique et des chansons à partir de 18h, profiter du spectacle de feu par la compagnie Ekit Action à la tombée de la nuit, puis découvrez la loupe de fer incandescante sortant dans la nuit.

Gratuit, petite restauration, buvette sur place.

Mine de Neuves-Maisons Rue du Val de Fer, 54230 Neuves-Maisons Neuves-Maisons 54230 Meurthe-et-Moselle Grand Est 06 95 48 17 64 https://www.minedeneuvesmaisons.org La mine de Neuves-Maisons est une mine de fer, symbole du développement du bassin de Nancy au XIXᵉ siècle. Elle est l’une des mines ayant fourni le fer de la tour Eiffel, notamment.

Elle fut exploitée de 1874 à 1968. Surnommée « la ville souterraine », elle abritait une véritable communauté de travailleurs issus de nombreux corps de métiers : mineurs, poseurs de voies ferrées, chefs de gare, électriciens, et bien d’autres encore. Le fer utilisé pour la construction de la tour Eiffel provient en grande partie de Lorraine, notamment des sites de Ludres, Messein, Neuves-Maisons, Chavigny, Houdemont et Vandœuvre. Ce lien historique fait de la mine de Neuves-Maisons une véritable référence pour les Lorrains, et un symbole fort de l’histoire de la sidérurgie et de l’exploitation de la minette dans le bassin de Nancy.

La mine fut fondée en 1874 par Victor de Lespinats, jeune ingénieur diplômé de l’école des mines de Paris, où il s’était distingué en terminant deuxième de sa promotion. Visionnaire, il est à l’origine de l’essor sidérurgique de Neuves-Maisons. Deux ans avant la création de la mine, en 1872, il avait fondé la Société métallurgique de la Haute-Moselle, pierre angulaire du développement industriel de la région. Parking gratuit sur place.

Guingette et spectacles de feu

©APCI, Vincent Ferry