Guinguette de L’Arbre Tiers-Lieu L’Arbre Commes
Guinguette de L’Arbre Tiers-Lieu L’Arbre Commes mardi 7 juillet 2026.
Commes
Guinguette de L’Arbre
Tiers-Lieu L’Arbre 15 route de Port Commes Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 19:00:00
fin : 2026-08-25 22:00:00
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-24 2026-08-11 2026-08-25
Le temps d’une soirée, venez découvrir l’atmosphère agricole et culturelle de L’Arbre. Au menu, un concert et de la restauration, bio, locale et savoureuse autour d’une équipe de bénévoles qui sera là pour vous faire passer un bon moment.
Pour les guinguettes de L’Arbre, la recette est toujours la même, un groupe de musique, de la bonne nourriture provenant des nos fermes et une ambiance conviviale autour des bénévoles de l’association.
Tous les détails sont sur le site internet de l’association. .
Tiers-Lieu L’Arbre 15 route de Port Commes 14520 Calvados Normandie +33 2 31 51 88 24 larbre.tiers.lieu@gmail.com
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English : Guinguette de L’Arbre
For one evening, come and discover the agricultural and cultural atmosphere of L’Arbre. On the menu: a concert and organic, local, tasty food served by a team of volunteers who will be on hand to ensure you have a great time.
L’événement Guinguette de L’Arbre Commes a été mis à jour le 2026-05-18 par OT Bayeux Intercom
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