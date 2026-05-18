Tournois et initiations aux échecs Tiers-Lieu L’Arbre Commes
Tournois et initiations aux échecs Tiers-Lieu L’Arbre Commes vendredi 17 juillet 2026.
Commes
Tournois et initiations aux échecs
Tiers-Lieu L’Arbre 15 route de port Commes Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 18:00:00
fin : 2026-07-17 21:00:00
Date(s) :
2026-07-17
Dans la salle de spectacle de L’Arbre, venez jouer aux échecs que vous soyez débutants ou confirmés. Des bénévoles de L’Arbre animeront des temps d’initiation pendant que d’autres pourront participer au tournois.
Cet événement s’inscrit dans le cadre de la programmation de l’été de L’Arbre. Avec plus de 30 rendez-vous culturels, agricoles, familiaux. Toutes les informations sur www.tierslieularbre.org .
Tiers-Lieu L’Arbre 15 route de port Commes 14520 Calvados Normandie +33 2 31 51 88 24 larbre.tiers.lieu@gmail.com
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English : Tournois et initiations aux échecs
Come and play chess in L’Arbre’s auditorium, whether you’re a beginner or an experienced player. Volunteers from L’Arbre will be giving introductory lessons, while others can take part in the tournament.
L’événement Tournois et initiations aux échecs Commes a été mis à jour le 2026-05-18 par OT Bayeux Intercom