Tournois et initiations aux échecs Tiers-Lieu L’Arbre Commes

Commes

Tournois et initiations aux échecs

Tiers-Lieu L’Arbre 15 route de port Commes Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 18:00:00

fin : 2026-07-17 21:00:00

Date(s) :

2026-07-17

Dans la salle de spectacle de L’Arbre, venez jouer aux échecs que vous soyez débutants ou confirmés. Des bénévoles de L’Arbre animeront des temps d’initiation pendant que d’autres pourront participer au tournois.

Cet événement s’inscrit dans le cadre de la programmation de l’été de L’Arbre. Avec plus de 30 rendez-vous culturels, agricoles, familiaux. Toutes les informations sur www.tierslieularbre.org .

Tiers-Lieu L’Arbre 15 route de port Commes 14520 Calvados Normandie +33 2 31 51 88 24 larbre.tiers.lieu@gmail.com

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English : Tournois et initiations aux échecs

Come and play chess in L’Arbre’s auditorium, whether you’re a beginner or an experienced player. Volunteers from L’Arbre will be giving introductory lessons, while others can take part in the tournament.

L’événement Tournois et initiations aux échecs Commes a été mis à jour le 2026-05-18 par OT Bayeux Intercom