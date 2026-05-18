Visite guidée ferme laitière et fromagerie de deux’main Tiers-Lieu L’Arbre Commes

Commes

Visite guidée ferme laitière et fromagerie de deux’main

Tiers-Lieu L’Arbre 15 route de Port Commes Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 17:00:00

fin : 2026-07-14 18:00:00

Date(s) :

2026-07-14

Aux côtés des éleveurs, découvrez les coulisses d’une ferme de vaches laitières et de la transformation du lait grâce au GAEC 2000 et à la Fromagerie de deux’main.

Cet événement s’inscrit dans le cadre de la programmation de l’été de L’Arbre. Avec plus de 30 rendez-vous culturels, agricoles, familiaux. Toutes les informations sur www.tierslieularbre.org .

Tiers-Lieu L’Arbre 15 route de Port Commes 14520 Calvados Normandie +33 2 31 51 88 24 larbre.tiers.lieu@gmail.com

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English : Visite guidée ferme laitière et fromagerie de deux’main

Take a behind-the-scenes look at a dairy farm and how milk is processed at GAEC 2000 and Fromagerie de deux’main.

L’événement Visite guidée ferme laitière et fromagerie de deux’main Commes a été mis à jour le 2026-05-18 par OT Bayeux Intercom