Guinguette de rentrée, Lil’Ô, L’Île-Saint-Denis

Informations pratiques

Guinguette de rentrée Samedi 29 août, 14h00 Lil’Ô Seine-Saint-Denis

Sol pollué, ne pas manger les plantes (sauf zone déterminée). En cas de forte chaleur, prévoir une casquette ou un chapeau. Ouvert à toutes et tous gratuitement.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-29T14:00:00+02:00 – 2026-08-29T20:00:00+02:00

Fin : 2026-08-29T14:00:00+02:00 – 2026-08-29T20:00:00+02:00

Au programme : plusieurs ateliers pédagogiques autour de l’environnement, des jeux pour toutes et tous, une visite guidée du site pour découvrir les projets sur LILO, ainsi que de la musique tout au long de la journée.

Un espace bar et cuisine sera ouvert sur place.

Lil’Ô Avenue du pont d’Epinay 93450 L’ile-Saint-Denis L’Île-Saint-Denis 93450 Seine-Saint-Denis Île-de-France 0775104805 http://www.halage.fr https://www.instagram.com/lilo_halage/;https://www.instagram.com/fleurs_dhalage/;https://www.instagram.com/funetresurlile/;https://faiseursdeterres.fr/ Lil’Ô est une ancienne friche industrielle de 3,6 hectares en pleine reconversion qui accueille de nombreux projets écologiques et solidaires sur L’Ile-Saint-Denis.

Situé entre deux bras de Seine sur la pointe nord de l’Ile-Saint-Denis, près d’une réserve naturelle d’oiseaux, le site qui fût tour à tour zone agricole, maraîchère puis industrielle, a été confié par le département de Seine Saint Denis à l’association Halage qui le transforme depuis fin 2018 en un pôle d’activités écologiques innovantes. Les initiatives accueillies y sont nombreuses, grâce à un riche écosystème d’acteurs associatifs (Fun’Etre sur l’Ile), entrepreneuriaux (Faiseurs de Terre) et universitaires (UPEC, IRD, Gustave Eiffel) qui opèrent ensemble un démonstrateur de la reconquête du vivant. Stationnement véhicule disponible sur place à la marge. Accès vélo facile et desserte transport en commun via le bus, RER C et tram T8

Pour célébrer la fin de l’été, LILO vous ouvre ses portes le temps d’une journée festive, familiale et engagée au Nord de L’Ile-Saint-Denis.

Coline Leclercq