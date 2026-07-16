Lâcher de clowns par Le Samovar, Lil’Ô, L’Île-Saint-Denis

Informations pratiques

Lâcher de clowns par Le Samovar Samedi 29 août, 15h00 Lil’Ô Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-29T15:00:00+02:00 – 2026-08-29T19:00:00+02:00

Fin : 2026-08-29T15:00:00+02:00 – 2026-08-29T19:00:00+02:00

Le Samovar est un théâtre-école unique en Europe, dédié à l’art clownesque sous toutes ses formes. Plusieurs de ses clowns partageront une prestation artistique insolite et familiale entièrement improvisée en allant à la rencontre des visiteurs, qui pourront par ailleurs profiter d’une guinguette festive.

Préparez-vous à être surpris·es : un·e clown·e pourrait surgir à tout moment !

Un événement proposé par la Région Île-de-France

Lil’Ô Avenue du pont d’Epinay 93450 L’ile-Saint-Denis L’Île-Saint-Denis 93450 Seine-Saint-Denis Île-de-France 0775104805 http://www.halage.fr https://www.instagram.com/lilo_halage/;https://www.instagram.com/fleurs_dhalage/;https://www.instagram.com/funetresurlile/;https://faiseursdeterres.fr/ Lil’Ô est une ancienne friche industrielle de 3,6 hectares en pleine reconversion qui accueille de nombreux projets écologiques et solidaires sur L’Ile-Saint-Denis.

Situé entre deux bras de Seine sur la pointe nord de l’Ile-Saint-Denis, près d’une réserve naturelle d’oiseaux, le site qui fût tour à tour zone agricole, maraîchère puis industrielle, a été confié par le département de Seine Saint Denis à l’association Halage qui le transforme depuis fin 2018 en un pôle d’activités écologiques innovantes. Les initiatives accueillies y sont nombreuses, grâce à un riche écosystème d’acteurs associatifs (Fun’Etre sur l’Ile), entrepreneuriaux (Faiseurs de Terre) et universitaires (UPEC, IRD, Gustave Eiffel) qui opèrent ensemble un démonstrateur de la reconquête du vivant. Stationnement véhicule disponible sur place à la marge. Accès vélo facile et desserte transport en commun via le bus, RER C et tram T8

Laissez-vous surprendre !