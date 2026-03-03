Guinguette du Causse Plage du Moulin Lissac-sur-Couze
Guinguette du Causse Plage du Moulin Lissac-sur-Couze dimanche 23 août 2026.
Guinguette du Causse
Plage du Moulin Lac du Causse Lissac-sur-Couze Corrèze
Tarif : – –
Dernière guinguette du Causse sur la plage du Moulin.
Restauration et buvette sur place.
Gratuit ! .
Plage du Moulin Lac du Causse Lissac-sur-Couze 19600 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 24 08 80 service.accueil@brive-tourisme.com
English : Guinguette du Causse
