Guinguette du Terroir MFR de Saulxures Saulxures-sur-Moselotte
Guinguette du Terroir MFR de Saulxures Saulxures-sur-Moselotte vendredi 22 mai 2026.
Saulxures-sur-Moselotte
Guinguette du Terroir
MFR de Saulxures MFR 29 Chemin du Bois La Sau Saulxures-sur-Moselotte Vosges
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-22 16:00:00
fin : 2026-05-22 22:00:00
Date(s) :
2026-05-22
Réservez votre date, la MFR organise sa Guinguette du Terroir, en partenariat avec la chambre d’agriculture. Cette soirée mettre à l’honneur les producteurs locaux ainsi que nos jeunes, pleinement engagés au cœur du projet. Au programme Marché de producteurs locaux je vois la vie en Vosges Terroir & Bienvenue à la Ferme dès 16h Buvette et restauration sur place Animation musicale avec karaoké dès 18h avec Pat’Anim. On vous attend avec impatience!Tout public
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MFR de Saulxures MFR 29 Chemin du Bois La Sau Saulxures-sur-Moselotte 88290 Vosges Grand Est +33 3 29 24 60 59
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English :
Save the date, the MFR is organizing its Guinguette du Terroir, in partnership with the Chamber of Agriculture. The evening will showcase local producers and our young people, who are fully committed to the project. On the program: Local producers’ market je vois la vie en Vosges Terroir & Bienvenue à la Ferme from 4pm Refreshments and food on site Musical entertainment with karaoke from 6pm with Pat’Anim. We look forward to seeing you there!
L’événement Guinguette du Terroir Saulxures-sur-Moselotte a été mis à jour le 2026-05-15 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES
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